X Carrera Solidaria Nocturna «Alhaurín a la luz de la luna» Un sí por la Vida

A la luz de la luna, multitud de atletas de Alhaurín el Grande y de otros puntos de Andalucía, volvieron a darse un verano más cita en las pistas polideportivas de El Chorro para disfrutar de la décima edición de la carrera solidaria de la asociación Un Sí Por La Vida, que se ha celebrado este sábado. En concreto, han sido unos 720 participantes entre los corredores de la modalidad competitiva, la familiar y la que ha sido novedad este año, el senderismo. Esta nueva modalidad fue la primera en salir. Y lo hizo tras guardarse un minuto de silencio en señal de recuerdo y respecto a las víctimas del incendio de Almería. Los participantes de la categoría familiar salieron después de que diese inicio la carrera competitiva, cuya salida fue a las 10 de la noche. Por delante, los corredores tenían 14 kilómetros, con una primera parte en pista hasta La Paca, y el resto del trazado, la mayor parte, en pista por la sierra. Aunque más que la posición o el recorrido, que también, los participantes han destacado especialmente el carácter solidario de la prueba. La cita contó con la ayuda de más de 120 voluntarios, el apoyo logístico del Grupo Ciclista la Algarbía, Protección Civil y Policía Local, y la narración del speaker Paco Torres. La verbena fue presentada por la artista alhaurina Merymel, quien además ofreció una actuación. También amenizaron la noche los bailes de algunas de sus alumnas de la academia Gold Dance. Y como colofón, el concierto de la cantante Aida Flores.