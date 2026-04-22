III Jornada Escuela de Asociaciones: Taller práctico para la gestión de proyectos

La última jornada formativa dirigida al Tejido Asociativo tuvo lugar el lunes 16 de marzo y contó con la intervención de Juan Francisco Suárez, coordinador de proyectos de la asociación Coglobal, quien centró su ponencia en la correcta creación de proyectos dentro del tejido asociativo. Tras la charla, se desarrolló un taller práctico en el que las personas participantes pudieron aplicar los conceptos expuestos, experiencias de sus propios proyectos. Las jornadas han reunido a miembros de distintas asociaciones y colectivos, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas y la creación de sinergias entre entidades.