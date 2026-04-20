II Jornada Escuela de Asociaciones: la financiación para la continuidad de las asociaciones.

El salón de actos de la biblioteca municipal acogió la segunda jornada formativa impulsada por la concejalía de Participación Ciudadana con el objetivo de dotar al tejido asociativo del municipio de conocimientos importantes y fortalecerlo. El economista multidisciplinar y profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Juan de Dios García, fue el encargado de la conferencia en esta ocasión, en la que se habló sobre financiación y recursos para la continuidad de las asociaciones.
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