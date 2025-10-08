IX ENCUENTRO DE BAILES DE SALÓN Y LATINOS

La Plaza de la Legión de Alhaurín el Grande acogió el pasado 5 de octubre la novena edición del Encuentro de Bailes de Salón y Latinos, organizado por el grupo Los Bachateros. El evento reunió a 175 bailarines de distintos puntos de Andalucía y tuvo un carácter solidario, destinando su recaudación a la asociación Un Sí por la Vida. La jornada incluyó desfiles, actuaciones de distintos estilos como bachata, salsa, tango y chachachá, baile social y la entrega de reconocimientos a colaboradores como Guadalupe Gómez, Juan Antonio (cortador de jamón), Churros López, Pedro Amaya, Loli Badía (presidenta de Un Sí por la Vida).
