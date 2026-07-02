Cuarta gala “Siguiendo tus pasos” (2026) Academia de Baile de Pepa Manzanares

La Escuela de Baile de Pepa Manzanares y la Asociación El Soniquete celebraron el pasado 14 de junio en el teatro municipal la cuarta edición de la gala solidaria «Siguiendo tus pasos», cuya recaudación se destinará a las Colonias Infantiles del Rocío.

El evento, que contó con la colaboración de las asociaciones El Laurel y Un Sí Por La Vida, además de por el área de cultura del Ayuntamiento, fue presentado otro año consecutivo, por José Luque «Canito» y Mari Rosa Ramírez.

No faltaron los sorteos en la gala, en la que repartieron bonos y descuentos para viajes gestionados por Newco Travel.

Como en ediciones anteriores, el espectáculo estuvo compuesto por actuaciones de baile de diferentes grupos de la academia. Contó además con la actuación del coro de la hermandad del Rocío de Málaga.

Los donativos recaudados, con una aportación de 10 euros por entrada, se han destinado, como en cada edición, a las colonias infantiles organizadas por la Hermandad del Rocío de Málaga.