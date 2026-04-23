V Salón del Estudiante de Alhaurín el Grande

El V Salón del Estudiante, organizado por el área de Educación del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en colaboración con la Diputación de Málaga, continúa atrayendo a numerosos jóvenes interesados en explorar opciones formativas dentro y fuera de la provincia. El evento se ha consolidado como una cita clave para orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional. Durante la jornada, los asistentes pudieron visitar decenas de stands de instituciones, centros educativos y entidades formativas, participar en charlas y presenciar exhibiciones como la unidad canina de la Policía Local, demostraciones de drones a cargo de Vigilancia Aduanera y rescates de bomberos. Este año, se incorporó un stand de aeronáutica, destacando nuevas oportunidades en un sector en auge. Los jóvenes se informaron sobre estudios de hostelería, formación profesional, grados universitarios y salidas en cuerpos de seguridad, entre otros ámbitos. Cada entidad busca perfiles específicos, considerando motivación, preparación académica y física. Muchos estudiantes se marcharon con ideas más claras sobre su futuro, mientras que otros aún mostraban incertidumbre. En general, el Salón del Estudiante se valora como una herramienta útil y necesaria para orientar el camino académico y profesional de los jóvenes.