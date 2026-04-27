III Edición de la Fiesta de la Palmera en Villa del Guadalhorce

Villa del Guadalhorce celebró este fin de semana la tercera edición de la Fiesta de la Palmera, un evento ya consolidado que tuvo lugar en las pistas deportivas y reunió a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y de convivencia. La jornada fue organizada por la Asociación de Vecinos, con la colaboración del Ayuntamiento, el AMPA del colegio y la Asociación Estudio de la Danza de Lourdes Rodríguez “La Flamenca”. Durante el evento, el público disfrutó de diversas actuaciones de baile que pusieron en valor el talento local. La música continuó con el concierto del grupo “Contramismo”, que animó la velada con un repertorio variado de estilos. Además, hubo servicio de barra gestionado por el AMPA María Auxiliadora, cuya recaudación se destinó al colegio Carmen Arévalo. Desde el Ayuntamiento se destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la unión vecinal, mientras que también se agradeció la implicación de la escuela de danza de Lourdes Rodríguez. La Fiesta de la Palmera se afianza así como una cita clave en la pedanía, con vocación de continuidad y crecimiento en los próximos años.