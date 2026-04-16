XXII Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brenan | «Una grieta en la pared» de Luis de Pedro

El salón de actos de la biblioteca municipal acogió el 10 de abril la entrega del XXII Certamen Internacional de Relato Breve Gerald Brenan, cuyo premio recayó en “Una grieta en la pared” de Luis de Pedro González. El acto incluyó la proyección del documental “Gerald Brenan: el regreso definitivo”, intervenciones institucionales y la entrega del galardón, que contempla premio económico y la publicación del relato. La jornada concluyó con un coloquio entre el autor y el editor.
ÚLTIMAS NOTICIAS
- La Recacha | “Encuentro Artístico”, la primera muestra de “Pincel y Barro” en Alhaurín el Grande
- La Recacha | Exposición «Invitados al jardín» de Manuela Rodríguez en la Biblioteca Municipal
- Pleno ordinario del mes de abril de 2026 del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
- Representación de “La Pasión 2026”, Centro ocupacional Fahala
- «Hacia el Calvario» (1977). Película remasterizada de la Cofradía de la Santa Vera Cruz
- Viernes de Dolores 2026 de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
- XXXVII Pregón de Semana Santa de la Cofradía de la Santa Vera Cruz (2026)