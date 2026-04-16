La Recacha | Exposición «Invitados al jardín» de Manuela Rodríguez en la Biblioteca Municipal

La biblioteca municipal de Alhaurín el Grande acoge la exposición “Invitados al jardín” de la artista Manuela Rodríguez, quien fue residente el pasado año en La Baltasara. La inauguración contó con la presencia de jóvenes de la Fundación Antonio Gala, que aprovecharon su visita al municipio para acompañar a la autora en este acto. La muestra, compuesta por fotografías y pinturas, refleja la mirada personal de la artista sobre el entorno en el que vivió durante un mes, el mismo espacio que inspiró al escritor Antonio Gala. A través de sus obras, Rodríguez invita al público a recorrer ese lugar con calma, como si se tratara de un jardín abierto a todos. Durante la apertura, tanto la concejala de Cultura como el director de la Fundación destacaron la importancia de la colaboración entre instituciones y el valor del talento joven, felicitando el trabajo de la artista. Por su parte, Manuela Rodríguez expresó su agradecimiento por el apoyo recibido en su proceso creativo.