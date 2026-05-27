I Rally La Mota

El pasado domingo 26 se celebró en Alhaurín el Grande el Rally La Mota, una competición de ciclismo de montaña para adultos y niños que reunió a más de 220 participantes de toda la provincia de Málaga. Organizada por el Club Ciclista La Algarbía junto al Ayuntamiento, la prueba contó con diferentes categorías adaptadas a las edades y recorrió un circuito diseñado según el nivel de dificultad de cada modalidad. Además del carácter deportivo, el evento fomentó la convivencia entre familias y aficionados al ciclismo, incluyendo también una barra solidaria a beneficio de APRODAL.
