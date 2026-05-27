Close Menu
    ÚLTIMAS NOTICIAS

    I Rally La Mota

    0
    By on Actualidad, Alhaurín al Día, ATV, Noticias, TV A LA CARTA

    El pasado domingo 26 se celebró en Alhaurín el Grande el Rally La Mota, una competición de ciclismo de montaña para adultos y niños que reunió a más de 220 participantes de toda la provincia de Málaga. Organizada por el Club Ciclista La Algarbía junto al Ayuntamiento, la prueba contó con diferentes categorías adaptadas a las edades y recorrió un circuito diseñado según el nivel de dificultad de cada modalidad. Además del carácter deportivo, el evento fomentó la convivencia entre familias y aficionados al ciclismo, incluyendo también una barra solidaria a beneficio de APRODAL.

    Share.

    Related Posts