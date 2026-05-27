Fiesta en honor a San Isidro Labrador 2026

Coincidiendo con su onomástica, el viernes 15 de mayo se celebró en el barrio de San Isidro una verbena en honor al patrón de los agricultores. La celebración contó con el oficio de una eucaristía, mercadillo de puestos gastronómicos y artesanos, concurso de productos de la huerta con entrega de premios incluida, actuaciones de baile de los distintos grupos de baile de la Academia de Pepa Manzanares, degustación de sangría, hinchables para los más pequeños, entrega de reconocimientos a los vecinos más longevos del barrio y actuación del grupo “Son y compás”.