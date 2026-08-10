Audiciones de la Escuela de Música “La Pepa”

La Plaza del Convento acogió el pasado 31 de julio las audiciones de fin de curso de la Escuela de Música La Pepa, donde 42 alumnos demostraron sobre el escenario todo lo aprendido durante el año. La Agrupación Músico-Cultural de la Santa Vera Cruz organizó esta cita, en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, que reunió a familiares, vecinos y amantes de la música en una tarde de convivencia. La jornada concluyó con un concierto del grupo Alejados, poniendo el broche final a un curso lleno de aprendizaje.