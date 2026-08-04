Presentación de la Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro 2026

El Tomate Huevo Toro vuelve a convertirse en el gran protagonista del verano malagueño. La Ruta Gastronómica «Tomate Huevo Toro 2026» se celebra del 31 de julio al 31 de agosto con la participación de cerca de 50 restaurantes de 19 municipios de la provincia, entre ellos Alhaurín el Grande. Durante un mes, los establecimientos ofrecerán originales propuestas culinarias elaboradas con este apreciado tomate cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce, reconocido por su extraordinario sabor, aroma, color y textura. En este reportaje asistimos a la presentación oficial celebrada en el restaurante El Pimpi de Málaga, donde representantes institucionales, productores y cocineros destacaron el valor de este producto de kilómetro cero como motor de la economía local, la gastronomía y la promoción del interior de la provincia. Además, repasamos las próximas citas de esta iniciativa, que continuará con la Verbena Tomatera y el tradicional Concurso Cata-Subasta del Tomate Huevo Toro en Coín.