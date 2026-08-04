V Torneo de Golf Tomate Huevo Toro

96 golfistas participaron el sábado 25 de julio en la quinta edición del Torneo de Golf Tomate Huevo Toro, celebrado en las instalaciones de Alhaurín Golf. Una jornada deportiva que tiene como principal objetivo promocionar el tomate huevo toro, acercando este producto directamente de la huerta a la mesa. El campeonato estuvo organizado por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras, con el respaldo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, el GDR Valle del Guadalhorce, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y un amplio grupo de patrocinadores. Todos los golfistas se esforzaron en acercar sus bolas a cada hoyo, dejando una competición con un ambiente muy bueno que se trasladó al posterior almuerzo de convivencia. Los mejores galardonados fueron Antje Verbert, Salvador Villalobos y Miguel García, en las categorías de damas, 2º categoría y 1º categoría respectivamente. También se entregaron premios a la bola más cercana, el drive más largo y la clasificación scratch. La jornada concluyó con una gran rifa de regalos aportados por los patrocinadores, poniendo el broche final a una edición que volvió a unir deporte, promoción del territorio y apoyo a la agricultura local.