Villa del Guadalhorce despide a las hermanas doroteas Lupe y Teresa

Tras más de 40 años de entrega, las hermanas Lupe y Teresa se despiden de Villa del Guadalhorce dejando una huella imborrable en la comunidad. La iglesia María Auxiliadora acogió un emotivo homenaje en el que vecinos, representantes municipales y miembros de la parroquia quisieron agradecer toda una vida dedicada al servicio de los demás. Durante décadas, las religiosas han cuidado del templo, acompañado a generaciones de niños en su formación y catequesis y ofrecido apoyo y cercanía a quienes más lo necesitaban. En este reportaje revivimos los momentos más emotivos de la ceremonia, las palabras de agradecimiento de vecinos y autoridades, y el descubrimiento de una placa conmemorativa que perpetuará el legado de las hermanas Doroteas en Villa del Guadalhorce.