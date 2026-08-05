Campamentos de educación y deportes de julio en Alhaurín el Grande y Villa del Guadalhorce

Con el mes de julio se han despedido varios campamentos organizados por el Ayuntamiento para facilitar la conciliación familiar en estas fechas y hacer las delicias de los niños y niñas alhaurinos. Julio ha dicho adiós al campamento de verano que organiza el área de Educación del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, en Alhaurín y en Villa del Guadalhorce y también al campamento multi deporte organizado por el Área de Deportes del Ayuntamiento. Han sido días intensos para los niños y niñas del municipio, que de la mano de sus monitores han participado en múltiples actividades para su desarrollo personal, mientras que los padres concilian con el trabajo. se trata de una iniciativa municipal que promueve en los chicos hábitos saludables, compañerismo y buenos ratos de divertimiento a la vez que fomenta principios y valores. Les ofrecemos a continuación un amplio resumen de estos campamentos.