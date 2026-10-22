Día de la Guardia Civil 2026 – Día de la Hispanidad Alhaurín el Grande

El cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande acogió el 12 de octubre la celebración del Día del Pilar, patrona del cuerpo, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. La jornada comenzó con una misa de campaña y continuó con el desfile de las tropas, el izado de la bandera de España y la interpretación de los himnos. Durante el acto también se entregaron reconocimientos a personas y entidades por su colaboración con la Guardia Civil y se rindió homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio con una ofrenda floral. La celebración contó con la presencia del alcalde, Anthony Bermúdez, representantes municipales, miembros de las fuerzas de seguridad y vecinos del municipio, en una jornada de reconocimiento a la labor de la institución y a su vínculo con Alhaurín el Grande.