Encuentro Poético en homenaje a Lorca a cargo de Paco Otero

La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande acogió un encuentro poético dedicado a Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su asesinato. La actividad, incluida en la programación cultural Cuarta Estación del Ayuntamiento, llevó por título Distintos y estuvo protagonizada por el artista multidisciplinar Paco Otero, en colaboración con Imam Otero-Haddad. El encuentro no se limitó a recordar la figura y la obra de Lorca, sino que amplió el homenaje a otros poetas que, a lo largo de la historia, fueron perseguidos, encarcelados o exiliados por sus ideas, su forma de expresarse o por ser considerados diferentes. A través de la recitación y la interpretación de sus textos, Paco Otero recuperó las voces de estos autores y abordó conceptos como la persecución, la marginación, el pensamiento único y la intolerancia. Una propuesta que utiliza la poesía como herramienta para recuperar la memoria y abrir un espacio de reflexión sobre quienes fueron silenciados por ser distintos.