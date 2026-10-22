Concierto didáctico a cargo de la Asociación Musical Manuel Amador 2026

El salón de actos de la biblioteca municipal ha albergado recientemente el concierto didáctico a cargo de la asociación musical alhaurina manuel amador dirigido a los escolares del municipio de los colegios pablo ruiz picasso, jorge guillen, emilia olivares, félix plaza, salvador gonzález cantos y el chorro, con un doble propósito: acercar el mundo de la música a los escolares, a la vez que despertar el interés por descubrir los instrumentos y animar a los chicos y chicas a apuntarse a la escuela de música. Les ofrecemos un programa especial con los momentos vividos en torno a la música en este concierto didáctico.