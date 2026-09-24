Alhaurín el Grande en el Foro de Alcaldes del Área Metropolitana de Málaga | Greencities 2026

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, participó en el Foro de Alcaldes y Alcaldesas del Área Metropolitana de Málaga, celebrado en el marco de Greencities. Durante el encuentro, junto a los alcaldes de Alhaurín de la Torre y Coín, se abordaron los retos que plantea el crecimiento de población y del parque de vehículos en el Valle del Guadalhorce, así como la necesidad de impulsar soluciones coordinadas entre los municipios. El transporte público, la conexión ferroviaria y la vivienda fueron algunos de los principales asuntos tratados. Entre las propuestas planteadas, destaca el refuerzo del Consorcio de Transporte Metropolitano y la mejora de la línea C2 de Cercanías, con el objetivo de aumentar las conexiones entre el Valle del Guadalhorce y Málaga capital. Además, el foro puso sobre la mesa la creación de un mapa provincial de terrenos y viviendas disponibles en los 22 municipios de la primera corona metropolitana para mejorar la planificación de las futuras necesidades residenciales. En este programa especial conocemos las propuestas y reflexiones de los representantes municipales sobre el presente y el futuro del Valle del Guadalhorce.