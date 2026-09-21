Misa Romera y Espectáculo Ecuestre Romería 2026

El recinto de la Mota de Alhaurín el Grande comenzó desde primeras horas de la mañana del domingo 13 de septiembre a llenarse de personas que no querían perderse ni un solo momento de la Romería. La mañana comenzó con la celebración de una misa romera oficiada por el párroco Andrés Merino y en la que participó el coro de la Hermandad Nuestra señora de Gracia.A continuación se pudo disfrutar de una gran exhibición ecuestre a cargo de la Escuela Ecuestre de Cordoba en la que participaron cuatro jinetes y una bailaora. La exhibición de alta escuela la llevo a cabo el jinete internacionalmente premiado José Rodríguez Civico.