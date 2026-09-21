Romería por el Cristo de las Agonías 2026 | Camino hacia La Mota

El sábado 12 de septiembre, caballistas, romeros y 13 carrozas partieron desde el Recinto Ferial rumbo a La Mota, en una jornada marcada por la tradición, el ambiente festivo y la participación de vecinos y visitantes. El programa recoge los principales momentos de la jornada: el inicio y recorrido de la Romería, la llegada a La Mota, el Concurso de Atalaje y el ambiente festivo de la noche. La programación continuó con la actuación de Paco Candela, a partir de medianoche, y la sesión de DJ Flamingo, que puso el broche musical a la jornada. Una celebración que volvió a reunir tradición, música y convivencia en uno de los acontecimientos más destacados del calendario festivo de Alhaurín el Grande.