II Verbena Villa del Guadalhorce (2026)

La segunda edición de la Verbena de Villa del Guadalhorce reunió a numerosos vecinos y familias en una jornada organizada por el Área de Mayores del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. El protagonismo fue para el Taller Musical de Playback de Mayores, dirigido por Mari Rosa Ramírez, que ofreció más de una veintena de actuaciones con canciones de distintos estilos y artistas.

La gala contó también con la participación de las escuelas de baile Fama de Fuengirola, Pepa Manzanares y José Lucena de Málaga, encargadas de acompañar con sus coreografías algunas de las actuaciones. Además, la celebración incluyó una barra solidaria y un puesto de manualidades a beneficio de la Asociación Un Sí por la Vida. La noche finalizó con la música del DJ Jesús Farfán, poniendo a bailar a los asistentes.