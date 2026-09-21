Paella popular y entrega de premios Romería 2026

El gran ambiente de la romería de Alhaurín el Grande 2026 se pudo constatar este domingo 13 de septiembre a medida que se acercaban las horas centrales del día cuando llegó la hora del almuerzo. Largas colas de alhaurinos se concentraron en torno a las tres grandes paellas dispuestas para la ocasión, elaborada por profesionales del sector para un total de 1.200 comensales. Los romeros pudieron disfrutar también de conciertos y baile, recogieron los premios que otorga el ayuntamiento y al final regresaron con el cristo hasta su ermita para dar por finalizada la romería.

