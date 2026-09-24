Misa en honor a María Santísima del Mayor Dolor | Festividad Dolores Gloriosos de María 2026

Programa especial dedicado a los cultos que la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra cada mes de septiembre en honor a María Santísima del Mayor Dolor, con motivo de la festividad de los Dolores Gloriosos. A través de las imágenes de la Solemne Función Religiosa, conoceremos los momentos más destacados de esta celebración, que contó con la participación del Coro de la Hermandad, y reunió a numerosos hermanos y feligreses. El programa recoge, también, el reconocimiento a Teresa Badía Guillén por su labor y la entrega de las llaves de la Casa Hermandad a Isabel Fernández, además del tradicional besamanos a María Santísima del Mayor Dolor.