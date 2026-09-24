La Recacha | Inicio de la campaña de la Aceituna Aloreña 2026

Programa especial dedicado al inicio de la campaña de recogida 2026/2027 de la Denominación de Origen Protegida Aceituna Aloreña de Málaga, que este año ha elegido Alhaurín el Grande para presentar el arranque de la cosecha. Conoceremos de cerca el proceso de recolección de esta aceituna, que mantiene técnicas tradicionales como el ordeño manual, y visitaremos tanto las instalaciones de una industria de aderezo como uno de los olivares de la zona. Además, repasaremos las previsiones de la campaña y la importancia económica y social de un sector que engloba 17.800 hectáreas de olivar y a más de 4.000 familias en 19 municipios malagueños. Representantes de las administraciones, el Consejo Regulador, organizaciones agrarias y empresas del sector analizan también el presente y el futuro de un producto único de la provincia de Málaga y su creciente proyección nacional e internacional.