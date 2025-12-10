Celebración del Día de la Bandera de Andalucía 2025

Este 4 de diciembre, Alhaurín el Grande celebró el Día de la Bandera Andaluza con un acto institucional que incluyó música en directo, discursos de las autoridades locales y la entrega de un reconocimiento a la familia alhaurina al frente del Molino La Paca, uno de los establecimientos más emblemáticos del municipio desde 1870. Durante la jornada, la segunda teniente de alcalde, Ana Belén Ordóñez, y el alcalde Anthony Bermúdez destacaron el esfuerzo y la pasión de los andaluces, haciendo especial mención al Molino La Paca como ejemplo de tradición y trabajo familiar. El acto contó con la actuación musical de María Gazares, acompañada a la guitarra por Antonio Delgado, y concluyó con la interpretación del himno de Andalucía, cerrando una celebración que homenajeó la historia, la cultura y la identidad andaluza.