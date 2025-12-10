Visita de los actores de ‘Doscapacitados’ al Centro Fahala, acto por su 30 aniversario y teatro

El Centro Ocupacional Fahala celebra sus 30 años de trayectoria con una visita muy especial: José de Luna, actor de Campeones, y el humorista Edu Luky, que presentaron en el Teatro Antonio Gala su espectáculo “Doscapacitados”, lleno de humor, anécdotas y reflexiones sobre la inclusión. El acto contó con la presencia del alcalde Anthony Bermúdez y representantes municipales. La concejala Marina Maldonado abrió el evento, seguido de la intervención de Luly Manzanares, que destacó las tres décadas de trabajo del centro. Una celebración emotiva que rindió homenaje a la labor de Fahala, recordando que la mayor discapacidad es “no tener humor”.