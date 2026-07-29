Concierto de Verano Asociación Musical Manuel Amador

La Asociación Musical Manuel Amador ofreció el viernes 24 su concierto de verano en la Plaza Baja, reuniendo a decenas de vecinos en una velada organizada junto al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Más de cuarenta músicos, dirigidos por Manuel Delgado, interpretaron un repertorio variado que recorrió desde pasodobles y temas españoles hasta canciones de Queen, Louis Armstrong, ritmos cubanos y bandas sonoras como la de Encanto. El público respondió con una gran ovación tras el popurrí latino Cuban Songs y consiguió un bis con el pasodoble Amparito Roca, poniendo el broche de oro a una noche marcada por la música y la participación. Además, el director de la banda agradeció el respaldo del público y el apoyo recibido para seguir acercando la música a los vecinos.