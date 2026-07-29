Presentación Cartel Nuestra Señora de Gracia 2026

La Hermandad de Nuestra Señora de Gracia ha dado el pistoletazo de salida a los cultos y actos en honor a la patrona con la presentación del cartel anunciador de las fiestas, que se celebrarán del 7 al 15 de agosto. El acto, conducido por Víctor Moreno, sirvió para descubrir la obra del pintor rondeño Alejandro Martín Caballero, quien ha querido plasmar la esencia de la Virgen a través de un retrato de marcado carácter devocional. La velada incluyó además un emotivo homenaje a José Manuel Fernández, el reconocimiento a varias personas por su colaboración con la Hermandad y la invitación del hermano mayor, Cristóbal Sánchez, a vecinos y fieles para participar en unas celebraciones que ya comienzan su cuenta atrás.