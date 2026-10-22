La casa museo antonio gala acogió la presentación de la fundación ley 57 para la divulgación del talento en un acto organizado por la propia fundación con la colaboración del ayuntamiento de alhaurín el grande. Se trata de una iniciativa que pretende apoyar el desarrollo de capacidades en distintos ámbitos y que contempla, entre otras propuestas, programas de formación, premios e iniciativas para el impulso del talento joven. Carlos cómitre, fundador de la fundación ley 57, fue el encargado de dar la bienvenida al acto que le ofrecemos en este programa especial.
ÚLTIMAS NOTICIAS
- Presentación de la Fundación Ley 57
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