EL CONCURSO DE CORTOMETRAJES PARA ESTUDIANTES DE ALHAURÍN EL GRANDE QUE ORGANIZA “HÉQATE PRODUCCIONES”, DEL CINEASTA ALHAURINO TONY MORALES, JUNTO AL AYUNTAMIENTO, YA HA ENTREGADO LOS PREMIOS DE SU TERCERA EDICIÓN, EN UN ACTO CELEBRADO EN EL TEATRO MUNICIPAL. EN TOTAL, LOS ALUMNOS DE LOS DOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO HAN PRESENTADO 60 TRABAJOS. EL TEMA DE LA EDICIÓN DE ESTE AÑO HA GIRADO EN TORNO AL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LOS ADOLESCENTES. DE LOS DIEZ FINALISTAS, EL PRIMER PREMIO HA RECAÍDO EN EL TRABAJO TITULADO” EL ROSTRO QUE NUNCA VISTE AL OTRO LADO DE LA PANTALLA”. LES OFRECEMOS EN ESTE PROGRAMA ESPECIAL EL TRABAJO DE CORTOMETRAJES DE LOS JOVENES ESTUDIANTES ALHAURINOS.
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