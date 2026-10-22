Exposición de poesía y cata de aceituna aloreña

Bajo el título “Aceituna que rima, aloreña que inspira”, el Consejo Regulador de la Denominación de origen protegida “Aceituna Aloreña de Málaga” ha organizado esta exposición itinerante de poesía, muestra los diez poemas finalistas del concurso llevado a cabo el pasado año, donde se promovió la creatividad literaria y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del olivar tradicional malagueño a través de la poesía. El alcalde Anthony Bermúdez acompañado de las concejalas Susana García, Elisa Rueda y representantes de la denominación de origen, asistió a la inauguración de esta muestra centrada en la aceituna aloreña.