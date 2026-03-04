Día de Andalucía 2026

El 28 de febrero se celebró el Día de Andalucía en Alhaurín el Grande con un acto de reconocimientos a personas y entidades que destacan en el municipio. Organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, el evento ha contado este año con cuatro reconocimientos. El primer homenajeado fue el vecino más longevo, Antonio Vega, de 102 años. El segundo homenaje fue para la Asociación Aprodal, de familias con hijos con discapacidad. Y, por último, se entregaron los reconocimientos al Centro Ocupacional Fahala y al Centro de Atención Infantil Temprana ‘Lucía Vívar Hidalgo’.