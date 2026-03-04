La Recacha | Inauguración de la exposición “Entre miradas y horizontes” de Mª del Pilar Anarte

La Casa de la Cultura acogió el pasado viernes la inauguración de una nueva exposición pictórica de la artista Mª del Pilar Anarte, llamada “Entre miradas y horizontes” e impulsada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento junto con el colectivo cultural “Ateneo de Coín”. En el transcurso de la inauguración, la concejalía de Cultura, el Ateneo de Coín y la artista coincidieron en subrayar el valor de esta colaboración, destacando su contribución a la dinamización de la vida cultural y al acercamiento del arte a la ciudadanía. La cual puede visitar esta exposición hasta el 20 de marzo en el horario de apertura de la Casa de la Cultura, que es de lunes a viernes de 9 a 14h y de 16 a 21h.