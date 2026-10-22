Día de la Policía Local 2026

Tras el saludo del alcalde Anthony Bermúdez y el subinspector jefe, Pablo Rengel, en la Plaza Baja al cuerpo de la Policía Local, y a otros cuerpos de la provincia invitados este año, tenía lugar en la Parroqua la misa por su patrón San Miguel Arcángel. Fue oficiada por el párroco Andrés Merino, acompañado por los niños de la Catequesis, con el templo completamente lleno. La eucaristía fue cantada por la coral de la Santa Vera Cruz. A la finalización, tenía lugar los habituales posados de agentes y autoridades, también con los diferentes cuerpos acompañados por grupos de la corporación municipal. A continuación, en la Biblioteca Municipal tenía lugar el evento organizado por el Ayuntamiento, para la entrega de reconocimientos. Tras los himnos de Andalucía y España el acto fue conducido por la segunda teniente de alcalde, Ana Belén Ordóñez. Este año el Ayuntamiento ha querido reconocer la labor de la primera promoción de agentes que formaron parte de la policía local en Alhaurín, conformada por siete agentes de la promoción de 1940. Recogieron las distinciones sus familiares. En representación de todos intervino Paco Rueda, hijo de Francisco Rueda. El Ayuntamiento también reconoció la labor de cinco unidades caninas de la provincia. Son SOS Desaparecidos, Torrox, Rincón de la Victoria, Antequera y Alhaurín el Grande. También se entregaron medallas a los agentes que cumplían 15, 20 ó 25 años de servicio prestados: Joaquín Calderón (15); Fdo. Vallecillos, Cristina Almadén, Antonia J. Plaza, Isabel Reding, Pablo Rengel (20); José A. García (25) La medalla al mérito policial de segunda categoría fue para el agente Antonio Aguilar, por su impulso de la seguridad vial y de campañas contra el absentismo escolar. Y la medalla al mérito de primera categoría, que este año se entrega por primera vez, fue para Francisco Aragón, y que recoge aún activo y ya habiendo aportado al cuerpo dos años tras su edad de jubilación. El subinspector jefe Pablo Rengel anunció las mejoras que han beneficiado a la jefatura en el último año. El alcalde Anthony Bemúdez amplió el balance al contexto de la legislatura. Durante el acto, la Policía Local también dedicó palabras de reconocimiento a otros cuerpos y agentes. Entre ellos, a quienes participaron en las actuaciones desarrolladas durante las emergencias de la pasada Navidad, así como a Víctor Hernández, antiguo compañero fallecido durante un entrenamiento en su nuevo destino en Marbella. También recordó a Jerónimo Jiménez, antiguo miembro de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande fallecido durante la lucha contra el narcotráfico en Huelva, y a Marcos Sánchez, agente de la Policía Local fallecido por causas naturales. La Policía destacó además el trabajo de los agentes implicados en VioGén, redes sociales y en la implantación del programa Appolo.