X Encuentro de Bailes de Salón y Latinos (2026) – Bachateros de Alhaurín

La lluvia marcó el desarrollo de la celebración del décimo encuentro de Bailes de Salón y Latinos que organizan Los Bachateros de Alhaurín. Bailarines locales y visitantes, así como la organización, tuvo que guarecerse en las carpas y en los bajos de las dependencias municipales de la Plaza de la Legión, donde se celebraba el evento.

En torno a las 4 de la tarde, el cielo de despejó y continuó la fiesta con grupos como los de Merymel, y baile social animado por los propios participantes.

Más de 180 bailarines de distintas localidades de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga se dieron cita en este encuentro que alcanza este 2026 su edición número 10, la primera no obstante en la que la lluvia había hecho acto de presencia. 14_05 8.31 Así lo vivió la organizadora, Guadalupe Gómez.

En total pudieron interpretarse 35 de las 42 actuaciones que estaban previstas a lo largo de la jornada, con coreografías sobre el escenario.

El encuentro estuvo organizado con la colaboración de Un Sí Por La Vida y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Acudió la concejala Macarena Herrera. La barra solidaria con raciones, paellas y bebida corrió a cargo de la asociación contra el cáncer que preside Loli Badía. Los organizadores agradecieron a Churros López su colaboración un año más con esta cita. Y Un Sí Por La Vida también quiso agradecer a Guadalupe Gómez su compromiso desde el principio con el baile solidario contra el cáncer.