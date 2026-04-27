Día del pueblo gitano 2026, Alhaurín el Grande

La Plaza de la Legión de Alhaurín el Grande acogió el pasado 16 de abril los actos por el Día Internacional del Pueblo Gitano, una celebración que había sido aplazada la semana pasada y que reunió a numeroso público, representantes municipales y miembros de la comunidad gitana. La jornada, organizada por la concejalía de Educación, comenzó con la lectura de un manifiesto y contó con la participación de autoridades locales y colectivos sociales. A lo largo del evento, los niños del Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía (PICGA) realizaron una performance con cartulinas sobre valores humanos, acompañada de música. El Ayuntamiento entregó reconocimientos a personas de la comunidad gitana por su esfuerzo y superación, como María del Mar Suárez, Lucía Cortés y Yumalay Arana, además de varios jóvenes que han finalizado sus estudios de Secundaria y Formación Profesional. El programa incluyó también un desfile de moda flamenca de la firma Naty Fashion y varias actuaciones de baile a cargo de la escuela de Pepa Manzanares, que llenaron el escenario de música y tradición. El alcalde destacó la aportación de la comunidad gitana a la vida del municipio y los retos que aún existen, subrayando la importancia de seguir trabajando por la inclusión. La jornada concluyó con una merienda y una actuación musical, en un ambiente festivo bajo el lema de que “Alhaurín también es gitano”.