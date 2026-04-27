Presentación del libro “Neurofemme” de Jazmín Prieto en la Casa de la Cultura

El pasado viernes 27 de marzo tuvo lugar en la Casa de la Cultura la presentación del libro “Neurofemme”, la primera obra de Jazmín Prieto, vecina de Villa del Guadalhorce. Este acto contó con el apoyo de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento. La autora compartió con el público claves y técnicas que abordan la conexión entre mente, emociones y experiencia vital y además, al final de la presentación se realizó con un taller de meditación y autoconocimiento. La actividad ofreció una experiencia más real, que acercó al público a la introspección, la gestión emocional y el desarrollo de la conciencia personal.