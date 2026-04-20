I Jornada Escuela de Asociaciones: el asociacionismo como motor de participación ciudadana

El área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha puesto en marcha la Escuela de Asociaciones, un proyecto para incrementar la formación de los colectivos municipales en el ámbito del fortalecimiento y la sostenibilidad del tejido asociativo y de la gestión y tramitación de subvenciones. El ciclo se compone de tres sesiones formativas que contarán con una parte teórica, llevada a cabo por algún experto en el tema a tratar, y una parte práctica a cargo del equipo Coglobal, que tendrá relación con este mismo tema. Este lunes se ha llevado a cabo la primera y los días 9 y 16 de marzo, de 17 a 20h, se desarrollarán las siguientes. La participación de las asociaciones y colectivos en estas jornadas contará positivamente al tramitar una subvención local.