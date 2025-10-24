Día Internacional de la Mujer Rural 2025

El 15 de octubre de 2025, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande celebró el Día Internacional de la Mujer Rural con un acto en la Biblioteca Municipal organizado por el Área de Igualdad. Durante la jornada se homenajeó a las vecinas Clara Rueda Alarcón e Isabel García Morales por su trayectoria en sectores tradicionalmente masculinos, y se reconoció la labor de las asociaciones de mujeres “Alhamur”, “Nerea” y “Crece con nosotras”, promotoras del empoderamiento femenino en el municipio. El evento incluyó la lectura del manifiesto conmemorativo, recordando el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la proclamación por la ONU del Día Internacional de las Mujeres Rurales (2007) y el anuncio del Año Internacional de la Agricultora 2026. Se proyectaron vídeos sobre la trayectoria de las asociaciones y de las galardonadas, y el acto concluyó con palabras del alcalde Anthony Bermúdez, destacando la importancia del ejemplo y la contribución de todas las mujeres rurales.