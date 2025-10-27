Almuerzo solidario de la la Asociación Un Sí por la Vida 2025

El pasado domingo 19 de octubre, la Asociación Un Sí por la Vida celebró un almuerzo solidario en el Hotel Mirador de Alhaurín el Grande, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Durante la jornada, se presentó el Calendario Solidario 2026, destinado a visibilizar la labor de la asociación y apoyar a pacientes y familiares. El proyecto contó con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, representada por su vicepresidenta, Toñi Ledesma. Se reconoció la labor de los colaboradores y socios de honor, entre ellos Yolanda Mejía, elegida socia honorífica de 2025, así como empresas colaboradoras como Cubo’s Holiday Homes y Grupo Badía La Peñita, que destacaron la importancia de apoyar la iniciativa. La jornada concluyó con las rifas solidarias y la actuación musical del grupo Punto y Aparte, cerrando un encuentro marcado por la solidaridad y la unidad en la lucha contra el cáncer.
