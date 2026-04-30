Día Internacional del Libro 2026 en Alhaurín el Grande y Villa del Guadalhorce

Alhaurín el Grande se vuelca con la celebración del Día Internacional del Libro. Desde los actos institucionales de la mañana hasta la cálida convivencia vecinal de la tarde, la cultura se convierte en el hilo conductor que une generaciones. La jornada arrancó con un gran encuentro educativo y cultural en el que alumnado, profesorado y autoridades destacaron el valor de la lectura como motor de crecimiento personal y colectivo. El arte urbano toma protagonismo con la creación de un grafiti literario colaborativo, donde jóvenes del municipio aportan frases inspiradoras que quedan inmortalizadas en un mural junto a la biblioteca. La música en directo, la entrega de premios a los mejores lectores y marcapáginas, y proyectos educativos como un herbario elaborado por estudiantes, completaron una mañana marcada por el talento y la participación. Por la tarde, el foco se trasladó a la biblioteca de Villa del Guadalhorce, donde vecinos y vecinas llenan la sala para compartir su amor por los libros. Poemas, cuentos infantiles y para adultos, canciones y actuaciones musicales convirtieron el espacio en un escenario vivo donde la palabra se escuchó, se cantó y se sintió. La velada culminó con el reconocimiento a los lectores más destacados, un homenaje especial a la bibliotecaria por su dedicación y una merienda compartida que pone el broche final.