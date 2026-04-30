La Recacha | Presentación del I Premio de Periodismo al Mejor Documental Sonoro ‘Alejo García’

La Asociación de la Prensa de Málaga conmemoró el 23 de abril el centenario de la radio con una jornada celebrada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad. Fue al final de la mañana cuando tenía lugar la presentación del I Premio de Periodismo al Mejor Documental Sonoro ‘Alejo García’. La presentación contó con la participación de Anthony Bermúdez, alcalde de Alhaurín el Grande; Luis Miguel Molina, concejal de Comunicación del municipio; Bella Palomo, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA; y Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga. Un premio que rinde homenaje al periodista alhaurino Alejo García, figura clave de la radiodifusión española y referente durante la Transición. Algo que destacó también el primer edil.