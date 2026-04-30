Presentación de la campaña «Volverás en primavera» en el Ateneo de Madrid

Alhaurín el Grande presenta su nueva campaña turística “Volverás en primavera” en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid que reúne a representantes institucionales, profesionales del sector turístico, cultural y gastronómico, así como a medios de comunicación. Este programa especial recoge íntegramente la jornada, con las intervenciones del alcalde Anthony Bermúdez, miembros del equipo de gobierno y expertos del sector, que ponen en valor la identidad del municipio como destino de interior. A lo largo del acto se destacan sus principales atractivos: patrimonio, naturaleza, tradiciones y una gastronomía ligada al territorio. El espacio incluye además la presentación del proyecto audiovisual desarrollado por Abengsa, así como testimonios del sector turístico, que subrayan el crecimiento del municipio como destino 365, con una oferta de alojamiento en expansión y una experiencia auténtica durante todo el año. También se abordan iniciativas culturales como el convenio con la Fundación Antonio Gala y el papel de la agroecología y los productos locales como señas de identidad. La jornada concluye con la proyección del vídeo promocional y la actuación de Clara Montes, que pone voz a “Volverás en primavera”, en una propuesta que invita a descubrir y regresar a Alhaurín el Grande.