Entrega de premios del I concurso nacional de periodismo sonoro «Alejo García».

Alhaurín el Grande se ha abierto un hueco en el mundo de los premios periodísticos con la creación del Premio Nacional de Periodismo al mejor documental sonoro que lleva el nombre del insigne periodista alhaurino Alejo García, y que se ha entregado en el transcurso de un acto celebrado en la Finca La Baltasara el 9 de octubre. Esta primera edición del premio ha sido organizada por las concejalías de Comunicación y Cultura. Al acto asistieron, entre otros, el alcalde Anthony Bermúdez, la presidenta de la Asociación de la Prensa, Elena Blanco, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga, Bella Palomo. El trabajo ganador titulado “Hotel Baixamar: el refugio de Mali en Sanxenxo”, narra la estancia de un grupo de inmigrantes subsaharianos en el hotel Baixamar de la localidad pontevedresa abordando el drama humano de la inmigración y los recursos de acogida. Su autor es el periodista gallego Daniel Souza, ganador entre otros, del premio Andalucía de Periodismo El jurado de esta primera edición acordó conceder un accésit al periodista Miguel Ángel Fernández por la calidad del trabajo del podcast titulado “Mientras todo cambia: capitulo 12, en torno a la novela de Aroa Moreno “Mañana matarán a Daniel” que refleja los últimos fusilamientos del franquismo.