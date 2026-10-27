Simulacro de búsqueda y rescate de personas con el método Arcón. Grupo GERCCMA.

Alhaurín el Grande ha acogido un simulacro de búsqueda y rescate de una persona sepultada con vida mediante el Método Arcón, un sistema especializado en la localización de personas en situaciones de emergencia y catástrofe. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y GERCCMA, ha permitido mostrar de cerca el trabajo de los equipos caninos de rescate y su preparación para intervenir cuando cada segundo cuenta. Durante el ejercicio, un agente de la Policía Local ha asumido el papel de víctima sepultada, mientras dos perros especializados han puesto a prueba sus capacidades de búsqueda y detección. El simulacro ha contado con la presencia del alcalde de Alhaurín el Grande, miembros de la Policía Local y vecinos como espectadores, que han podido seguir en directo el desarrollo de la intervención. En este programa especial conocemos cómo se entrenan estos perros, cómo trabajan junto a sus guías y qué hay detrás de una intervención de rescate en la que la precisión, la coordinación y el tiempo pueden resultar determinantes para salvar una vida.