Gala benéfica a beneficio de las monjas Clarisas 2026

El Teatro Antonio Gala de Alhaurín el Grande acogió una gala benéfica que convirtió el escenario en un espacio de música, danza y solidaridad. Organizada por Vox Alhaurín el Grande, la cita contó con la participación de CantaMálaga, distintas escuelas de baile y jóvenes artistas que ofrecieron sus actuaciones ante el público. La recaudación de la gala se destinó a las monjas de clausura de Coín, las Clarisas de Málaga y la Parroquia de Alhaurín el Grande. Además, los asistentes pudieron colaborar adquiriendo productos elaborados por las propias religiosas.

En este programa especial repasamos los mejores momentos de una tarde en la que el talento y la cultura se unieron por una causa solidaria.