Verbena “Fin de verano 2026” a beneficio de la Asociación Alhmer

La música y la convivencia fueron protagonistas en la Huerta del Jorobado, en el llano de la Asociación Alhmer, con motivo de la Verbena de Fin de Verano. Una cita que, además de reunir a vecinos y familiares en torno a una noche de ocio, tuvo un objetivo solidario: recaudar fondos para la Asociación Alhmer y contribuir a su labor con las personas afectadas por el alzhéimer. La verbena contó con comida, bebida y diferentes actuaciones musicales. A la programación se sumó el taller musical de mayores que dirige María Rosa Ramírez, presidenta de la Asociación El Laurel, cuyos integrantes ofrecieron varias actuaciones en playback, acompañados por las academias Baila Passión, de Fuengirola, y Los Bachateros, además de la Asociación Sociocultural de Mayores Santa Paula, de Málaga. La música continuó con las actuaciones de Francis León y Guille Angulo, que completaron una programación pensada para disfrutar de una noche de convivencia y, al mismo tiempo, apoyar la labor de Alhmer.