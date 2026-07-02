La Chaparra celebra el fin de curso de los talleres de Lucía Ortega

En esta ocasión festejaron el final de los talleres de Lucía Ortega. Así, los alumnos de gimnasia, gimnasia sentada y memoria realizaron una pequeña actuación para mostrar el trabajo desarrollado durante los últimos meses. Un periodo que la monitora valora de forma muy positiva. Tras las exhibiciones, se hizo entrega de diplomas a todos los participantes como reconocimiento a su implicación y constancia durante el curso. Y aunque esta ha sido la última fiesta del curso, La Chaparra permanecerá abierta durante todo el verano. Los talleres habituales harán una pausa al seguir el calendario escolar, aunque continuarán las actividades de juegos de mesa durante toda la jornada. Además, el centro mantendrá un taller especial durante los meses estivales. La programación veraniega incluirá también una charla sobre medioambiente el próximo 23 de junio, además de otras actividades informativas que se anunciarán próximamente. De cara al próximo curso, el centro espera ampliar su oferta de talleres. El plazo de inscripción estará abierto del 1 de agosto al 15 de septiembre. La información se difundirá a través de mensajes y de los canales habituales del centro para que todas las personas interesadas puedan apuntarse, mientras solo queda, disfrutar del verano.